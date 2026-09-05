Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Şireci, Kemaliye Kaymakamı Arıkan'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Şireci, Kemaliye Kaymakamı Arıkan'ı makamında ziyaret etti

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Şireci, Kemaliye Kaymakamı Arıkan\'ı makamında ziyaret etti
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Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki üyeler, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki kamu hizmetleri ve köylerin ihtiyaçlarını görüştü. Görüşmede kırsal altyapı, ulaşım ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesi için kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki meclis üyeleri, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

İl Genel Meclisinin eylül ayı toplantıları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile köylerin ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmede ayrıca kırsal altyapı çalışmaları, ulaşım hizmetleri ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilen ziyarette, devam eden çalışmalar ile planlanan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, ziyaretlerinden dolayı Şireci ve beraberindeki İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Şireci, Kemaliye Kaymakamı Arıkan'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Şireci, Kemaliye Kaymakamı Arıkan'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika
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