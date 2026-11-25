Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki kar, Ergan Dağı'nda tipiye dönüşerek örtü oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü. Merkezde tipiyle birlikte arazi beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kış manzaraları ortaya çıktı.
Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi nedeniyle arazi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ergan Dağı'nda kış manzaraları oluştu.
Kaynak: İHA
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