Erzincan Kemah'taki Sultan Melik Türbesi, Mengücek mirasını günümüze taşıyor - Son Dakika
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Erzincan Kemah'taki Sultan Melik Türbesi, Mengücek mirasını günümüze taşıyor

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Erzincan Kemah\'taki Sultan Melik Türbesi, Mengücek mirasını günümüze taşıyor
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalık platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi, Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor. Türbede Sultan Melik'e ait mumyanın yanı sıra 5 mezar bulunduğu ifade ediliyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalık bir platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi, Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Selçuklu Hükümdarı Alparslan tarafından Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen Sultan Melik'in, 1071-1080 yıllarında Kemah'ın yanı sıra Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerinde hakimiyet kurduğu belirtiliyor.

Bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin 1228 yılına kadar devam eden hakimiyet döneminden kalan Sultan Melik Türbesi, Kemah'ın kuzeybatısındaki kayalık bir platform üzerinde bulunuyor.

Tuğla duvarlarla inşa edilen ve sekizgen plan özelliği taşıyan türbenin alt bölümünde mezar odası yer alıyor. Mezar odasının ortasında üst bölümü taşıyan sekizgen sütun bulunurken, orta direk, tavan silmeleri ve tavanın tuğla örgü düzeninde yapıldığı görülüyor.

İnşa malzemesi ve mezarların özgün yapısıyla dikkati çeken türbe, halk arasında "Sultan Melek" olarak da adlandırılıyor.

Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'e ait mumyanın yanı sıra 5 mezarın bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHA
ErzincanKültürKemahÇevreSon Dakika

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