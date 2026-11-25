Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Erzincan- Sivas kara yolunda ulaşım, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.

Kentte etkili olan kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede tedbir alırken Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını güvenli şekilde sürdürebilmesi amacıyla yollar zaman zaman araç trafiğine kapatılırken, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım yeniden normale döndü.

Bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Öte yandan meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman 50-80 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilerek vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.