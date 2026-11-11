Erzincan Valisi Aydoğdu\'nun da katıldığı etkinlikte EBYÜ\'de yüzlerce fidan dikildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Üniversitenin ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen programa, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi.

Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, fidan dikiminin ardından sona erdi.