Erzincan ve Bayburt'ta öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor - Son Dakika
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Erzincan ve Bayburt'ta öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

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Erzincan ve Bayburt\'ta öğleden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Bayburt çevrelerinde aralıklı yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Erzincan ve Bayburt'ta öğle saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
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