Erzurum’a dev vizyon projesi - Son Dakika
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Erzurum’a dev vizyon projesi

Erzurum’a dev vizyon projesi
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin vizyon projelerinden biri olan ‘Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı’nda inşaat çalışmalarının başladığını müjdeledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin vizyon projelerinden biri olan ' Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nda inşaat çalışmalarının başladığını müjdeledi. 100 bin metrekarelik dev alana kurulacak proje, bünyesinde barındıracağı dünyanın en büyük biyolojik göletiyle dikkat çekiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehri ulusal ve uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline getirecek dev bir projeye daha imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı" projesinde ilk kazmanın vurulduğunu ve inşaat çalışmalarının hızla başladığını duyurdu.

"Yarının Erzurum'unu İnşa Ediyoruz"

Şehrin geleceğine miras bırakılacak bir eserin temelini attıklarını belirten Başkan Mehmet Sekmen, projeye dair heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Erzurum'umuzu geleceğe taşıyacak vizyon projelerimizden biri olan Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'mızda inşaat çalışmalarımıza başladık. Sadece bugünün değil, yarının da Erzurum'unu inşa ediyoruz. 100 bin metrekare alanımız ile dünyanın en büyük biyolojik göletimiz; bilimi, tarihi, kültürü ve doğayı aynı potada buluşturuyor."

Gelecek Nesillere Dev Miras

Projenin her ayrıntısının titizlikle planlandığını vurgulayan Başkan Sekmen, Erzurum'un vizyonuna yakışan adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Sekmen, "Projemiz içerisinde kafe, restoran, engelli yaşam merkezi, geleneksel spor merkezleri, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları ve müzelerimiz şehrimizi ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline taşıyacaktır. Her ayrıntısını titizlikle planladığımız bu eser, Erzurum'un vizyonuna yakışan, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Aziz şehrimize değer katacak eserler üretmeye, Erzurum'u her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yemyeşil doğası, modern sosyal donatı alanları ve devasa biyolojik göletiyle Erzurum'un çehresini değiştirecek olan dev park projesinin, tamamlandığında bölge turizmine ve sosyal hayatına büyük ivme kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzurum’a dev vizyon projesi - Son Dakika

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