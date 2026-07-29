6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti - Son Dakika
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6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu karar resmileşirse iktidarı devirmek için kurulan 6'lı masadan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile birlikte eksilen üçüncü lider Davutoğlu olacak. Hatırlanacağı üzere alınan seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğundan olmuş ancak kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmüştü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İddiaların doğrulanması halinde Davutoğlu; Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun ardından 6’lı Masadan eksilen üçüncü lider olacak.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA 

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Gündeme oturan kulis bilgisi sonrası gözler Gelecek Partisi Lideri'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR 

2023 genel seçimleri sürecinde muhalefetin çatı oluşumu olarak öne çıkan 6'lı Masa liderleri arasında yaprak dökümü sürüyor. Ahmet Davutoğlu’nun siyaseti bırakma kararını resmiyete dökmesi durumunda İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından, masadan ayrılan ve liderlik koltuğunu devreden üçüncü genel başkan Ahmet Davutoğlu olacak.

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

KILIÇDAROĞLU DA GİTTİ GELDİ 

Hatırlanacağı üzere, alınan seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğundan olmuş, ancak ilerleyen süreçte verilen kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Meral Akşener, Politika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Chen Medya Chen Medya :
    Ya neyi bomba etkisi yaratacak abartmada üstünüze yok 2 1 Yanıtla
  • murat özdemir murat özdemir:
    Zaten hepsinin son hamlesiydi. 1 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Altılı ganyan gibi ya tutarsa,İmam yada Mansur aday olsaydı 2,5 milyon fark kapanır mı idi oda meçhul. 0 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    bomba ama ses bombası etkisi yok ?? 0 0 Yanıtla
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