6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu karar resmileşirse iktidarı devirmek için kurulan 6'lı masadan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile birlikte eksilen üçüncü lider Davutoğlu olacak. Hatırlanacağı üzere alınan seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğundan olmuş ancak kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İddiaların doğrulanması halinde Davutoğlu; Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun ardından 6’lı Masadan eksilen üçüncü lider olacak.
GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA
Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Gündeme oturan kulis bilgisi sonrası gözler Gelecek Partisi Lideri'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR
2023 genel seçimleri sürecinde muhalefetin çatı oluşumu olarak öne çıkan 6'lı Masa liderleri arasında yaprak dökümü sürüyor. Ahmet Davutoğlu’nun siyaseti bırakma kararını resmiyete dökmesi durumunda İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından, masadan ayrılan ve liderlik koltuğunu devreden üçüncü genel başkan Ahmet Davutoğlu olacak.
KILIÇDAROĞLU DA GİTTİ GELDİ
Hatırlanacağı üzere, alınan seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğundan olmuş, ancak ilerleyen süreçte verilen kayyum kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmüştü.
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