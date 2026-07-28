Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Eskişehir'de bir parkta elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Ebrar Y. hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parktaki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükpark içindeki kafeteryadaki dondurma dolabına temas eden Ebrar Y. (14) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ebrar Y, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?