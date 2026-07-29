Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kritik makamlarda bulunan, ardından Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun aktif siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Haberler.com olarak Davutoğlu'na yakın isimleri arayıp sorduk.

KULİSLERDE "DAVUTOĞLU" HAREKETLİLİĞİ

Uzun yıllar AK Parti bünyesinde Başbakanlık dahil önemli görevler üstlendikten sonra yolunu ayırarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu hakkında kulisleri sarsan bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli siyasetçinin aktif siyasi hayatını noktalamaya hazırlandığı ileri sürüldü.

ARADIK SORDUK: İDDİALAR YALANLANMADI

Gündemi sarsan kulis bilgisinin ardından Haberler.com olarak Davutoğlu'na yakın isimleri arayıp sorduk. Yapılan görüşmelerde, söz konusu iddia yakın çevresi tarafından yalanlanmadığı gibi doğrulanmadı da... Açıklama yapmaktan kaçınan kurmayların bu sessizliği, siyaseti bırakma iddiasının güçlendiği şeklinde yorumlandı.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun konuya ilişkin önümüzdeki günlerde kameraların karşısına geçip geçmeyeceği veya yazılı bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Siyaset dünyası, Davutoğlu'nun alacağı bu kararın parti geleceğini ve dengeleri nasıl etkileyeceğine kilitlenmiş durumda...