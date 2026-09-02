18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl gerçekleştirilen il içi atama kararları açıklandı. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişikliğe gidilirken, ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın eşi olan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yerine yeni atama yapılması ve kendisinin yeni görev yerinin henüz duyurulmadı.
İstanbul Emniyeti bünyesinde 27 kritik noktada değişime gidilen il içi atamalarda gözler Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi.
Ünlü sunucu Müge Anlı ile evli olan ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı. Görev yeri değişen Yüzbaşıoğlu'nun yeni makamına dair resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.
18 İLÇEYE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ
Kararname kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde emniyet müdürlüğü koltuğuna yeni isimler oturdu. Rütbeleriyle birlikte ilçelere atanan yeni müdürlerin tablosu şu şekilde şekillendi:
- Adalar - Alpaslan Şahin 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Arnavutköy - Tolga Öztürk 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Ataşehir - Muhammet Ahmet Katipoğlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Bahçelievler - Kıvanç Taşçı 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Bakırköy - Kürşat Mesut Özmen 4. Sınıf Emniyet Müdürü
- Beyoğlu - Oktay Çelik 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Çatalca - Lütfü Doğan 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Çekmeköy - Nadir Öztürk 4. Sınıf Emniyet Müdürü
- Eyüpsultan - Can Coşkun 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Gaziosmanpaşa - Özgür Yılmaz 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Kağıthane - Ömer Faruk Günay 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Kartal - Fatih Tilki 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Pendik - İlyas Kayış 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Sancaktepe - Yunus Gezer 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Sarıyer - Hakan Alpaslan Kırbaş 2. Sınıf Emniyet Müdürü
- Sultanbeyli - Ahmet Serkan Tulum 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Sultangazi - Arınç Çevik 3. Sınıf Emniyet Müdürü
- Tuzla - Dr. Abdulkadir Bilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü
ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER VE VEKALETLER
İl Emniyet Müdürlüğünün şube müdürlüklerinde de kapsamlı bir görev dağılımı yapıldı. Yeni görevlendirmeler ve vekaleten yürütülecek makamlar şu şekilde belirlendi:
- Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ozan Koç
- Çocuk Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Tanrıkulu
- Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil İbrahim Başlı
- Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Dumlupınar
- Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Emrah Ata
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Karagül
- Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü: 4. Sınıf Emniyet Müdürü Esma Yavaşça (Yavaşça ayrıca Interpol-Europol Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevlerini de vekaleten yürütecek.)
- İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü: 3. Sınıf Emniyet Müdürü Azmi İlker Çiftçi (Çiftçi aynı zamanda Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütecek.)
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