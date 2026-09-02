18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

İstanbul Emniyeti bünyesinde 27 kritik noktada değişime gidilen il içi atamalarda gözler Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi.

Ünlü sunucu Müge Anlı ile evli olan ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun atandı. Görev yeri değişen Yüzbaşıoğlu'nun yeni makamına dair resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

18 İLÇEYE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Kararname kapsamında İstanbul'un 18 ilçesinde emniyet müdürlüğü koltuğuna yeni isimler oturdu. Rütbeleriyle birlikte ilçelere atanan yeni müdürlerin tablosu şu şekilde şekillendi:

Adalar - Alpaslan Şahin 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Arnavutköy - Tolga Öztürk 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Ataşehir - Muhammet Ahmet Katipoğlu 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Bahçelievler - Kıvanç Taşçı 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Bakırköy - Kürşat Mesut Özmen 4. Sınıf Emniyet Müdürü

Beyoğlu - Oktay Çelik 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Çatalca - Lütfü Doğan 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Çekmeköy - Nadir Öztürk 4. Sınıf Emniyet Müdürü

Eyüpsultan - Can Coşkun 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Gaziosmanpaşa - Özgür Yılmaz 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Kağıthane - Ömer Faruk Günay 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Kartal - Fatih Tilki 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Pendik - İlyas Kayış 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Sancaktepe - Yunus Gezer 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Sarıyer - Hakan Alpaslan Kırbaş 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Sultanbeyli - Ahmet Serkan Tulum 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Sultangazi - Arınç Çevik 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Tuzla - Dr. Abdulkadir Bilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER VE VEKALETLER

İl Emniyet Müdürlüğünün şube müdürlüklerinde de kapsamlı bir görev dağılımı yapıldı. Yeni görevlendirmeler ve vekaleten yürütülecek makamlar şu şekilde belirlendi: