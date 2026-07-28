Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında müjdeyi verdi. Irak ile özellikle enerji iş birliği başta olmak üzere anlaşma imzalandığını söyleyen Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. O anlarda Erdoğan'ın, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, "Sayın Başbakan, 'günde bir milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz' diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın." demesi dikkat çekti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile anlaşmalar yapıldığını, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

"İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

"IRAK İLE KAPSAMLI ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği Anlaşması imzalanmasıdır.

Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.

"ORTAK TİCARET HACMİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

IRAK'TAN GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL GELECEK

Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur."

Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Bayraktar, Türkiye, Güncel, Enerji, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • berat Akar berat Akar:
    bizim petroller nerde kanksss 4 sene oldu yav çıkmadı mı hala 26 5 Yanıtla
    Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Cıktıda unutma ülkenin nufusu 87 milyon30 milyon vasıta var ve baska yerler ıcınde yakıt harcanıyor . Yanı ülke genel olarak 5 milyon varil yakıt tğketiyor günlük . Şimdi anladınnmı kanka . 1 2
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    muhtaçmışız demekki 20 6 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    zam gelecek gene 11 7 Yanıtla
  • riyad mahrez riyad mahrez:
    Gabara Nooooooldu petrol fışkırıyordu :) ırak 1 milyon varil verince benzin 50 lira mı olacak. 14 4 Yanıtla
    Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Gabardajşni sadece diyarbakıra yetiyor kanka . Ülkeyi moldovamı ssndın . 87 milyon insan be 39 milyon taşıt var . Bi o kadarda yakıt gideri var . 1 1
  • Diyego Can Diyego Can:
    gabardan çıkan petrol nerde hikayemi hepsi 11 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti’ye geçiyor Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel ve 2 polis, 6 suçtan daha tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel ve 2 polis, 6 suçtan daha tutuklandı
İran’dan Melania Trump ve oğlu Barron’a açık tehdit İran'dan Melania Trump ve oğlu Barron'a açık tehdit
Üç kadını Bbıçaklayan saldırgan yakalanınca “Bunu Allah emretti“ dedi Üç kadını Bbıçaklayan saldırgan yakalanınca "Bunu Allah emretti" dedi

19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 20:57:25. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.