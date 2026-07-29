Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kısa sürede yayılan video hakkında bir kesim görüntünün siyasi bir algı için "bilinçli çekilip servis edildiğini" iddia ederken, bir kesim ise Özel'in çekimden haberinin olmadığını savundu.

Çalkantılı bir sürecin ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest aldığı esnada çekilen bir görüntüsü sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. 

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER 

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Özel’in abdest aldığı anlara ait videoyla ilgili kamuoyunda ve sosyal medyada iki ana görüş öne çıktı:

  • "Bilinçli Olarak Servis Edildi" iddiası: Bir kesim, görüntülerin siyasi bir algı ve strateji doğrultusunda, kamuoyuna belirli mesajlar vermek amacıyla bilinçli bir şekilde kaydedilip medyaya servis edildiğini savundu.
  • "Habersiz Çekildi" görüşü: Diğer bir kesim ise Özgür Özel'in görüntülendiğinden haberdar olmadığını, anlık ve doğal bir çekimin sosyal medyaya sızdırıldığını dile getirdi.

Özgür Özel'in siyasi arenadaki son adımlarının ardından gelen bu görüntüler, hem parti içi hem de parti dışı kamuoyunda geniş yankı bulmaya ve siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuran-ı Kerim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • elhakifan@gmail.com [email protected]:
    mezar başında içen adam la abdest alan adam aradaki 7000 farkı bulun.. 44 9 Yanıtla
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Yahu bırakın insanların abdestini namazını, herkse Allah'a hesabını kendi verecek, siz vatana millete ne gibi faydası olacak ona bakın ve tercihinizi o yönde yapın. 24 6 Yanıtla
  • sebahattin şentürk sebahattin şentürk:
    laiklik elden gidiyor 20 4 Yanıtla
  • bagci33@gmail.com [email protected]:
    Daha önceki mezarlıktaki alkollü videosu ile birleştirip, aradaki değişim farkını kıyaslatsalar fena olmaz yani :)) 18 4 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Kimse Allah adına karar veremez bir insan mezarlıkta rakı içsede öyle bir sevap işlerki yaradan onu alır cennetine götürür kimse namazım abdestim var diye kendine güvenmesin peygamberimiz bile çocuklarına bana güvenmeyin dememişmiydi. 12 5 Yanıtla
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