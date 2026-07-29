Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Çalkantılı bir sürecin ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest aldığı esnada çekilen bir görüntüsü sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

YORUMLARDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Özel’in abdest aldığı anlara ait videoyla ilgili kamuoyunda ve sosyal medyada iki ana görüş öne çıktı:

"Bilinçli Olarak Servis Edildi" iddiası: Bir kesim, görüntülerin siyasi bir algı ve strateji doğrultusunda, kamuoyuna belirli mesajlar vermek amacıyla bilinçli bir şekilde kaydedilip medyaya servis edildiğini savundu.

"Habersiz Çekildi" görüşü: Diğer bir kesim ise Özgür Özel'in görüntülendiğinden haberdar olmadığını, anlık ve doğal bir çekimin sosyal medyaya sızdırıldığını dile getirdi.

Özgür Özel'in siyasi arenadaki son adımlarının ardından gelen bu görüntüler, hem parti içi hem de parti dışı kamuoyunda geniş yankı bulmaya ve siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.