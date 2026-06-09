Sıfır atık için yarıştılar, ödülleri aldılar - Son Dakika
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Sıfır atık için yarıştılar, ödülleri aldılar

Sıfır atık için yarıştılar, ödülleri aldılar
09.06.2026 15:39  Güncelleme: 15:43
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Erzurum'da düzenlenen 3. Geleneksel Sıfır Atık Yarışması'nda 56 okuldan 350 ürün ve 210 proje değerlendirildi, 36 öğrenci ödül aldı.

Erzurum'da üçüncüsü düzenlenen "Geleneksel Sıfır Atık Yarışması" sonuçları açıklandı, başarılı çalışmalara ödülleri verildi.

Yarışmaya Erzurum'daki 56 okuldan 350 ürün ve 210 proje katıldı. Eserler ön elemeden geçti. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 36 öğrenci ödül aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından, geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen 3. Geleneksel Sıfır Atık Yarışması kapsamında gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreni yoğun katılımla yapıldı. Törende Prof. Dr. Zeynep Eren, yarışma süreci ve değerlendirme komisyonu bilgilendirmesi yaptı. Bilim Erzurum'da yapılan programa ilgi ve katılım en üst noktada oldu. Programda Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Mehmet Sekmen, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu birer konuşma yaptı.

"Bir şehir, gençlerinin ufku kadar büyür"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sadece bir ödül töreni için bir araya gelmediklerini, aslında gelecek adına umutları büyüten, çevreye karşı sorumluluğukları hatırlatan ve yarınların emanet edileceği gençlerin ortaya koyduğu güzel çalışmalara şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Şunu ifade etmek isterim ki bir şehir sadece yollarıyla, parklarıyla, binalarıyla büyümez. Bir şehir, insanının duyarlılığı kadar büyür. Bir şehir, gençlerinin ufku kadar büyür. Bir şehir, çocuklarının hayalleri kadar büyür. Hamdolsun bugün burada görüyoruz ki Erzurum'un yarınları adına umut verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya çok hızlı değişiyor. İklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması ve israf artık bütün dünyanın ortak meselesidir. Ancak bizler bu meselelere sadece bugünün gözüyle bakmıyoruz. Bizler bu meselelere medeniyetimizin bize öğrettiği değerler penceresinden bakıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından juri tarafından başarılı bulunan eserler ve ürünler açıklandı. Kategorilerinde başarılı olan yarışmacılara çeşitli ödüller dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erzurum, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıfır atık için yarıştılar, ödülleri aldılar - Son Dakika

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