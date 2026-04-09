Erzurum güne yine karla uyandı, bölge için zirai don uyarısı geldi

Erzurum yine güne kar ile başladı. Gece etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüye bürüdü.

yurdun önemli bir kısmında bahar yaşanırken, Erzurum'da kar ve kar yağışı eksik olmuyor. Uzun süredir aralıklarla yüksek kesimlerde etkili olan yağışlı hava kent merkezinde de yüzünü bir kez daha gösterdi. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken yaklaşık 10 cm karı temizlemek zorunda kaldı. Belediye ve karayolları ekipleri yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar çığ uyarısında bulunurken bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski nedeniyle, başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM