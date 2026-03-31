Erzurum\'da karla mücadele devam ediyor

Erzurum'un kırsal kesimlerinde yer yer iki metreyi bulan karla mücadele devam ediyor.

Yurdun bir çok bölgesinde bahar ayları yaşanırken, Erzurum'un Palandöken ilçesinde ekipler kent merkezinden sonra şimdide yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor. Köylerdeki ara sokaklara giren ekipler özellikle yerleşim alanlarında metrelerce yükseklikteki kar yığınlarının arasında yol açıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaklaşık dört aydır devam eden karla mücadele çalışmalarına devam edildiğini ifade ederek, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerimizde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Ekiplerimiz, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tıpkı bütün kış olduğu gibi sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM