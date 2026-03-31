Erzurum'da karla mücadele devam ediyor

31.03.2026 09:03  Güncelleme: 09:04
Erzurum'un kırsal kesimlerinde yer yer iki metreyi bulan karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Palandöken ilçesinde ekipler, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında kar yığınları ile mücadele ediyor.

Yurdun bir çok bölgesinde bahar ayları yaşanırken, Erzurum'un Palandöken ilçesinde ekipler kent merkezinden sonra şimdide yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor. Köylerdeki ara sokaklara giren ekipler özellikle yerleşim alanlarında metrelerce yükseklikteki kar yığınlarının arasında yol açıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaklaşık dört aydır devam eden karla mücadele çalışmalarına devam edildiğini ifade ederek, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerimizde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Ekiplerimiz, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tıpkı bütün kış olduğu gibi sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
07:44
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
