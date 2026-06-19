Boğaz geçiş ücreti 1 Temmuz\'da 6,70 dolar oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş yapan uluslararası gemilerden alınan ücretlerin 1 Temmuz itibarıyla artırılacağını açıkladı. Net ton başına alınan ücret 5,83 dolardan 6,70 dolara (311 TL) yükselecek.

BOĞAZ GEÇİŞ ÜCRETLERİ GÜNCELLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan geçen uluslararası gemilerden alınan geçiş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Her yıl 1 Temmuz'da güncellenen tarifeler kapsamında, gemilerden net ton başına alınan ücretin 2025 yılında uygulanan 5,83 dolardan 6,70 dolara çıkarılacağını belirten Uraloğlu, yeni tarifenin 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

39 YIL SONRA BAŞLAYAN ARTIŞ SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında alınan ücretlerin hesaplanmasında altın frank ve gemilerin net tonajının esas alındığını hatırlattı.

1983 yılından 2022'ye kadar net ton başına 0,80 dolar ücret alındığını belirten Uraloğlu, 39 yıl sonra yapılan düzenlemeyle ücretin önce 4,08 dolara, ardından kademeli olarak 4,42 dolar, 5,07 dolar ve 5,83 dolara yükseltildiğini ifade etti.

DEVLETİN DÖVİZ GELİRİ ARTACAK

Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri için ücret alındığını belirten Uraloğlu, yapılan güncellemelerin devletin döviz gelirlerini artırdığını vurguladı.

GELİR HEDEFİ 254 MİLYON DOLAR

Bakan Uraloğlu, gemi geçişlerinden elde edilen gelirin 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 döneminde 38 milyon dolar olduğunu, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde ise 223 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Boğazları'ndan elde edilecek gelirin yaklaşık 254 milyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirten Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin ülkeye önemli miktarda döviz kazandıracağını ifade etti.