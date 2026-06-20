Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Ay-yıldızlılar iki maç sonunda puan alamazken, rakip fileleri de havalandıramadı.

İKİ MAÇTA DA ERKEN GOL YEDİK

Milliler, Avustralya karşısında 27. dakikada geriye düşerken, Paraguay maçında ise henüz 65. saniyede kalesinde gol gördü. Turnuvadaki iki karşılaşmada da skor üstünlüğünü rakiplerine kaptıran A Milli Takımımız, gol sevinci yaşayamadı.

O DİYALOG YENİDEN GÜNDEM OLDU

Paraguay yenilgisinin ardından, Merih Demiral ile İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası öncesinde bir YouTube programında yaptığı sohbet yeniden gündeme taşındı.

İkili arasında geçen diyalog şu şekildeydi:

Merih Demiral: "Sabah erken başlıyor maçlar."

İrfan Can Kahveci: "Golle uyandırmak istiyorum onları ya."

Merih Demiral: "Sana bir şey söyleyeyim mi, şu an manşet bu direkt."

HİÇ SÜRE ALAMADI

Söz konusu açıklamaları yapan İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası'ndaki iki maçta da forma giyememesi dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında yedek kulübesinde kalırken oyuna dahil olmadı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gol atamadan veda etmesinin ardından söz konusu görüntüler yeniden dolaşıma girdi. İrfan Can Kahveci'nin "Golle uyandırmak istiyorum" sözleri, sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer aldı. Bazı taraftarlar ise tecrübeli oyuncunun hiç süre alamamış olmasına dikkat çekti.