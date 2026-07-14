İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği! - Son Dakika
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İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce\'nin sır gibi sakladığı köpeği!
14.07.2026 13:42
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Taylor Swift ve Travis Kelce’nin uzun süredir sır gibi sakladığı "gizemli köpek" dedikoduları nihayet son buldu. Çiftin yeni evcil hayvanı, özel jetle çıktıkları balayı seyahatinde ilk kez görüntülendi. İşte yeşil kadife koltukları kemiren, havalimanında VIP protokolüyle karşılanan o şanslı Samoyed!

Dünya starı Taylor Swift ve Amerikan futbolunun yıldız ismi Travis Kelce’nin düğün fotoğraflarında ortaya çıkan sevimli sır, Florida semalarında kesinleşti! Daily Mail’in ulaştığı özel görüntülere göre, uzun süredir varlığı tartışılan sevimli beyaz Samoyed, çiftin balayına eşlik ediyor.

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

Özel Jetle Balayı Keyfi

Pazar günü Palm Beach’teki Başkan Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Taylor Swift’in özel jetinden, sadece Travis Kelce değil, çiftin yeni pofuduk dostu da indi. Spor tarzıyla dikkat çeken Kelce, uçağın merdivenlerinden indikten sonra lüks hayatın tadını çıkaran sevimli köpeğiyle yakından ilgilendi. Çifte yakın kaynaklar, bu sahiplenme fikrinin arkasında tamamen Travis Kelce’nin olduğunu ve köpeğe ikisinin de çok sevdiği bir sporcu ya da kurgusal karakterin adının verildiğini fısıldıyor.

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

Yatırım Koltukları Kemirildi!

Kelce’nin ağabeyi Jason Kelce, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast yayınında bu sırrı istemeden de olsa açık etmişti. Travis’in evine Taylor Swift esintili, servet değerinde "yeşil kadife" tasarım koltuklar aldığını söyleyen Jason; "Altı ay sonra eve gittiğimde koltuğun arkasında kocaman bir delik vardı. Travis’in yeni yavru köpeği koltuğu kemirmişti!" diyerek kardeşinin "sanat yatırımı" koltuklarının başına gelen komik kazayı anlatmıştı.

Jimmy Fallon’a Yalan Söylemişti!

Taylor Swift, geçtiğimiz aylarda katıldığı Jimmy Fallon’ın talk şovunda köpek iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve "Hayatımda hiç köpek gezdirmedim" demişti. Ancak şarkıcının gümüş renkli SUV aracından inen sevimli Samoyed’in güvenlik görevlileri tarafından gezdirildiği görüntüler bu iddiayı zaten sarsmıştı.

Meredith Grey, Olivia Benson ve Benjamin Button adındaki üç ünlü kedisiyle bilinen Taylor Swift, böylece evcil hayvan krallığına dördüncü üyesini eklemiş oldu. Şimdilik adı sır gibi saklanan bu şanslı Samoyed, şimdiden Swiftie'lerin ve magazin dünyasının yeni gözdesi!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

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Son Dakika Dünya İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği! - Son Dakika

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