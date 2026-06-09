Erzurum'da Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Erzurum'da Sağanak Yağış Uyarısı

09.06.2026 15:01
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Meteoroloji, Erzurum'un doğu ilçeleri için 'sarı' kodlu sağanak yağış ve sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un doğu ilçeleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. "Sarı" kodlu acil uyarı mesajında, vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un doğu kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar şiddetli hava hareketleri bekleniyor. Yetkililer, yağışların özellikle Hınıs, Karayazı, Oltu, Şenkaya, Karaçoban, Horasan, Narman, Pasinler, Tekman ve Köprüköy ilçelerinde etkili olacağını bildirdi. Saat 14: 00 itibarıyla başlayan riskli periyodun, akşam saat 20: 00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, ani yağışların beraberinde getirebileceği ani sel ve su baskınları, toprak kayması ve heyelan riskleri, yıldırım düşmeleri, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında ortaya çıkacak kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve binaların zemin katlarında su baskınlarına karşı tedbir almalarını önemle vurguladı.

Ekiplerin bölgede muhtemel acil durumlara karşı teyakkuz halinde olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzurum'da Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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