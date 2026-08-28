Erzurum\'da Yapı Belgesi Süreçleri Hızlanacak

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, kentteki yapı kullanma izin belgeleri ve abonelik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile teknik heyet katıldı. Toplantıda, inşaat sektörü ve vatandaşları yakından ilgilendiren yapı kullanma izin belgesi (iskan) süreçleri ile elektrik, su ve doğalgaz gibi temel altyapı abonelik işlemlerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Bürokrasi Azalacak, Süreçler Hızlanacak

Vali Aydın Baruş başkanlığında yürütülen görüşmelerde, kurumlar arasında yürütülen çalışmalar detaylıca masaya yatırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde ilerletilmesi adına atılacak adımlar belirlendi. Toplantıda, kurumlar arası bürokratik engellerin asgari düzeye indirilmesi ve dijital entegrasyon süreçlerinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Toplantı, ilgili kurumların süreçlerin hızlandırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi ve planlamaların ardından sona erdi.