Erzurum'da yoğun sis ve kar, Palandöken-Tekman yolunda görüşü 8-10 metreye düşürdü - Son Dakika
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Erzurum'da yoğun sis ve kar, Palandöken-Tekman yolunda görüşü 8-10 metreye düşürdü

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Erzurum\'da yoğun sis ve kar, Palandöken-Tekman yolunda görüşü 8-10 metreye düşürdü
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Erzurum'da hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, yüksek kesimlerde kar ve yoğun sisin etkisini artırdı. Palandöken Geçidi ile Palandöken-Tekman kara yolunda görüş 8-10 metreye inerken, Tekman ilçe merkezinde trafik aksadı; Meteoroloji buzlanma ve don için sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüş gösterdiği Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı durma noktasına getirdi.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 800 rakımlı Palandöken Geçidi ile Palandöken- Tekman kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin yer yer 8-10 metreye kadar düştüğü geçitte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Palandöken'in yüksek kesimlerinde sisin yanı sıra kar yağışı da etkisini göstererek ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis, Tekman ilçe merkezinde de hayatı felç etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçeyi etkisi altına alan dumanlı sis nedeniyle şehir içi trafiğinde aksamalar yaşandı, sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının ani düşüş gösterdiği Erzurum genelinde, yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceğini bildirerek; sürücüleri buzlanma, don olayı ve sıfıra yaklaşan görüş mesafesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuPalandökenErzurumTrafikTekmanUlaşımGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yoğun sis ve kar, Palandöken-Tekman yolunda görüşü 8-10 metreye düşürdü - Son Dakika
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