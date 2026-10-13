Erzurum Emniyeti sokak hayvanı talimatını çarpıtan personele idari inceleme başlattı - Son Dakika
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Erzurum Emniyeti sokak hayvanı talimatını çarpıtan personele idari inceleme başlattı

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Erzurum Emniyeti sokak hayvanı talimatını çarpıtan personele idari inceleme başlattı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik talimatın sosyal medyada çarpıtılması üzerine idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Talimatı saptıran personel hakkında yasal sürecin işletildiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik alt birimlere gönderilen hatırlatma talimatının sosyal medyada çarpıtılarak paylaşılması üzerine idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada; 12 Ekim 2026 Pazartesi günü çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, söz konusu talimatın içeriğini çarpıtan personel hakkında yasal işlem sürecinin işletildiği aktarıldı.

"Amaç Hem İnsan Hem Hayvan Sağlığını Korumak"

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilgili talimatın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri kapsamında hazırlandığı vurgulandı. Talimatın amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Sahipsiz sokak hayvanlarının korunması. Okul, hastane, çocuk parkı, toplu taşıma araç durakları ve kamu kurumları gibi yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda insan sağlığını tehdit edebilecek başıboş hayvanların daha güvenli alanlarda toplanması. Hayvanların sağlık durumları da gözetilerek vatandaşların ve emniyet teşkilatı mensuplarının konuya hassasiyet göstermesi amacıyla ihbar hatlarının etkin kullanılması.

Asılsız Paylaşım Yapan Personele İdari İnceleme

Hatırlatma mahiyetindeki bu talimatın alt birimlerle paylaşılması esnasında, konunun amacını ve içeriğini saptıran gerçek dışı ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Emniyet teşkilatı, konunun maksadını tamamen gerçeğe aykırı ifadelerle çalışma arkadaşlarına aktaran ilgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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