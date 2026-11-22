Erzurum Palandöken'de sağanak caddede gölet oluşturdu, polis yolu kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak, Kosova Caddesi 5. Sokak'ta caddeyi gölete çevirdi. Yolda mahsur kalan bir araç bulunurken çok sayıda aracın plakası suya düştü; polis caddeyi araç trafiğine kapatıp yetkililer alternatif güzergah uyarısı yaptı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kosova Caddesi 5. Sokak'ta şiddetli yağışın ardından cadde adeta gölete döndü. Su seviyesinin yükseldiği yolda seyir halindeki bir araç mahsur kalırken, bölgeden geçiş yapan çok sayıda aracın plakası yerinden çıkarak suya düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla caddeyi araç trafiğine kapattı.
Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin bölgedeki suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar devam ederken, yetkililer sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
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