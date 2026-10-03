Erzurum Tortum\'da vatandaşlar, dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledi

Erzurum'un Tortum ilçesinde, yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri, Erzurum- Artvin karayoluna yakın bir bölgede görüntülendi.

Tortum'da doğada dolaşan yabani dağ keçilerini fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kayalık ve sarp arazide bir süre ilerleyen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.

Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan dağ keçilerinin karayoluna yakın noktada görüntülenmesi, yaban hayatının bölgedeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.