Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevre illerde sabah ile gece saatlerinde etkili olması beklenen buzlanma, don ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği bildirildi.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtilirken, Erzurum, Bayburt ve çevrelerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.