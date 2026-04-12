Esenyurt Belediyesi\'nden yeşil alanlara bahar dokunuşu

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını bahar dönemiyle birlikte hızlandırdı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören parklar yenilenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; çim biçme, budama, gübreleme ve sulama işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilirken, çocuk oyun grupları ve fitness alanlarında da bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Parklarda bulunan kamelyalar, duvarlar ve taş alanlarda tamirat ve boya işlemleri yapılırken, süs havuzlarında dip ve yüzey temizliği ile ilaçlama çalışmaları da aksatılmadan devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesinde görevli Peyzaj Mimarı Selen Ölmez, ilçe genelindeki tüm parkların periyodik olarak kontrol edildiğini belirtti. Ölmez, yeşil alanların daha sağlıklı hale getirilmesi için bakım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, "Parklarımızdaki aydınlatma ve elektrik sistemlerini de yenileyerek güvenliği artırdık. Yapılan çalışmalar sayesinde ilçemizdeki parkların, bahar ve yaz aylarında ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği modern ve konforlu yaşam alanlarına dönüştürdük. Vatandaşlarımızın daha temiz, güvenli ve keyifli alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL