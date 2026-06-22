Eskişehir\'de Dörtlü Flaşör Krizi

Eskişehir'de kent merkezinde bulunan bir cadde üzerine dörtlü flaşörlerini yakıp duraksayan ve trafiğin akışını olumsuz etkileyen 10 araç motosiklet sürücünün tepkisini çekti.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde seyreden bir motosikletin sürücüsünün kask kamerasının kaydettiği görüntülerde, parka halindeki araçların yanına ikinci sıra park eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti. Cadde boyunca 10 aracın dörtlü flaşörlerini yakıp duraksadığı ve araçların ilerlediği şeridi kapattığı görüldü. Motosikletli vatandaş "Bütün plakaları çekeceğim. Hepsini de sosyal medyaya koyacağım. Dörtlü yakan istediğini yapabiliyor. Ben de dörtlü yakayım her yere gireyim. Ne güzel dünya" diyerek duyarsız sürücülere ise tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR