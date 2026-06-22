Eskişehir'de Dörtlü Flaşör Krizi - Son Dakika
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Eskişehir'de Dörtlü Flaşör Krizi

Eskişehir\'de Dörtlü Flaşör Krizi
22.06.2026 11:58
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Eskişehir'de 10 aracın dörtlü flaşör yakarak duraklaması motosiklet sürücüsünün tepkisini çekti.

Eskişehir'de kent merkezinde bulunan bir cadde üzerine dörtlü flaşörlerini yakıp duraksayan ve trafiğin akışını olumsuz etkileyen 10 araç motosiklet sürücünün tepkisini çekti.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde seyreden bir motosikletin sürücüsünün kask kamerasının kaydettiği görüntülerde, parka halindeki araçların yanına ikinci sıra park eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti. Cadde boyunca 10 aracın dörtlü flaşörlerini yakıp duraksadığı ve araçların ilerlediği şeridi kapattığı görüldü. Motosikletli vatandaş "Bütün plakaları çekeceğim. Hepsini de sosyal medyaya koyacağım. Dörtlü yakan istediğini yapabiliyor. Ben de dörtlü yakayım her yere gireyim. Ne güzel dünya" diyerek duyarsız sürücülere ise tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Dörtlü Flaşör Krizi - Son Dakika

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