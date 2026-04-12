Eskişehir\'de Hatalı Park Krizi

Eskişehir'de hatalı park edilen bir kamyonet sebebiyle araçlar daralan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bir kamyonet, sokak üzerine kurallara aykırı şekilde park ederek yolun büyük bir kısmını kapattı. Dar olan sokakta, hatalı park nedeniyle araç geçiş mesafesi iyice daraldı. Sürücüler daralan yolda ilerlemekte zorluk çekti. - ESKİŞEHİR