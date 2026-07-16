Eskişehir'de Hava Durumu: Açık ve Sıcak

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği değerlendiriyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR