Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah saatlerinde pus etkili olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'ne göre Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak; sabah ilk saatlerde yer yer pus etkili olacak. Sıcaklıkta önemli bir değişim beklenmezken Sarıcakaya ve Mihalgazi'de en yüksek 17 derece, Mihalıççık'ta en düşük 8 derece öngörülüyor.
Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülürken, sabahın ilk saatlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi de değerlendiriliyor.
Öte yandan, gün içinde en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 17 derece, en düşük sıcaklığın ise Mihalıççık ilçesinde 8 derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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