Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülürken, sabahın ilk saatlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi de değerlendiriliyor.

Öte yandan, gün içinde en yüksek sıcaklığın Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 17 derece, en düşük sıcaklığın ise Mihalıççık ilçesinde 8 derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor.