Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu, Sarıcakaya 21 dereceyle en sıcak olacak

Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu, Sarıcakaya 21 dereceyle en sıcak olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek, güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 21, Mihalgazi'de 20 derece olacak.
Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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