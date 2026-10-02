Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu, Sarıcakaya 21 dereceyle en sıcak olacak

Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden genellikle orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 21 derece ile Sarıcakaya ve 20 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.