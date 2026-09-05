Eskişehir'de hava sıcaklığı 4 dereceye kadar artacak; Sarıcakaya'da 36 derece bekleniyor
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bölgede en yüksek sıcaklığın 36 dereceyle Sarıcakaya ve 35 dereceyle Mihalgazi ilçelerinde olacağı tahmin edilirken, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 35 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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