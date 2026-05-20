Eskişehir'de Sağanak Yağış ve Hava Soğuyor

Sağanak yağışın etkili olduğu Eskişehir'de hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Yağışların Eskişehir'in güney ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarların ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji yağışa karşı uyardı

Yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği konusunda meteorolojik uyarı yapıldı. Uyarıda, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR