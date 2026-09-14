Eskişehir'de sıcaklıklar 5 ila 9 derece düşerek mevsim normallerine dönüyor

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 5 ila 9 derece azalarak mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, öğle saatlerine kadar Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarların batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve 29 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.