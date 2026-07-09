Şiddetli rüzgar parktaki ağacı devirdi

Eskişehir'de şiddetli rüzgarın etkisiyle parkta bulunan ağaç gövdesinden kırılarak devrildi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Kuralcı Sokak'ta akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan kaldırımdaki ağaç, gövdesinden ikiye bölünerek devrildi.

Olayın meydana geldiği esnada sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden belediye ekipleri, devrilen ağacı keserek caddeden kaldırdı. Temizlik çalışmalarının ardından sokaktaki yaya ve araç trafiği yeniden normale döndü. - ESKİŞEHİR