Eskişehir'de Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi

Eskişehir\'de Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi
05.06.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalleli, Laleli Sokak'taki kazaları önlemek için tek yön tabela ve yol onarımları istiyor.

Eskişehir'de ana arterle kesişiminde sürekli kazaların olduğu Laleli Sokak için tedbir alınmasını bekleyen mahalleli, sokağa tek yön tabelası konulmasını, kasis yapılmasını ve yoldaki çukurların onarılmasını istiyor.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Laleli Sokak ve 3070. Sokak'ın kesişimi, trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği bir nokta olarak biliniyor. Ulusal Egemenlik Bulvarı yönünden gelip sürat yaparak ana artere çıkan araçlar hem kendi hem de çevre sakinlerinin canını tehlikeye atarken, bu soruna artık çözüm üretilmesi talep ediliyor. Mahalle sakinleri, muhtemel kazaların önüne geçilmesi için sokağa tek yön tabelası konulması ve kasis yapılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, yoldaki derin çukurların da ilgili kurumlar tarafından onarılması bekleniyor.

"Son sürat gelip kaza yapıyorlar, çukurlara da aldırış eden yok"

Konuyla ilgili şikayetini anlatan mahalle sakini Ekrem Kaya, "Burası asfalt halindeydi, yol bozuldu. Bir sürü çukurlar var ve yukarıdan araç gelince haliyle her yer toz toprak oluyor. Ulusal Egemenlik tarafından buraya trafik gönderiyorlar, araçlar geliyorlar, sabahları karşıya geçmeye çalışıyorlar. Son sürat gelip kaza yapıyorlar, çukurlara da aldırış eden yok. Sokağın sonu çok kısa bir mesafede olduğu için, ana artere bağlandığı noktada kazalar oluyor. Her ne kadar kamera ve tepegöz olsa da Batıkent tarafından buraya trafik akıyor. Ana artere katılmak isteyen araçlar da muhakkak bir kazaya karışıyor. Biz bu sokağın, Ulusal Egemenlik ya da Baksan tarafından girişi olmayacak şekilde tek yön haline getirilmesini, yollara da asfaltlarının atılmasını istiyoruz. Biz burada mağduriyet yaşıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:24:54. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazaları İçin Önlem Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.