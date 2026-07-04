Eskişehir'de Yağmur ve Sıcaklık Tahmini

Eskişehir'de havanın az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam ilk saatlerde kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR