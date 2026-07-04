Eskişehir'de Yağmur ve Sıcaklık Tahmini - Son Dakika
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Eskişehir'de Yağmur ve Sıcaklık Tahmini

04.07.2026 10:43
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Eskişehir'de öğle saatlerinde yağış bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Eskişehir'de havanın az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam ilk saatlerde kuvvetli eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Yağmur ve Sıcaklık Tahmini - Son Dakika

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