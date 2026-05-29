Feke'de Mezarlık Temizliği Takdir Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Feke'de Mezarlık Temizliği Takdir Topladı

29.05.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Gün, bayram boyunca mezarlığı temizleyerek mahallede vefa duygusunu güçlendirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde bir vatandaşın bayram tatili boyunca sürdürdüğü mezarlık temizliği mahallede takdir topladı.

Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gün isimli vatandaş, mahalledeki mezarlıkta otlarla kaplanan alanları kendi imkanlarıyla temizledi. Bayram tatili için mahalleye gelen vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışma yaptığını belirten Gün, yapılan hizmetin tamamen manevi duygularla gerçekleştirildiğini söyledi.

"Gösteriş için değil Allah rızası için"

Kabristan temizliğinin vefa duygusunun bir göstergesi olduğunu ifade eden İbrahim Gün, "Vatandaşlarımızın kabir ve mezar ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için mezarlığın büyük bir kısmında temizlik yaptık. Bu çalışmayı gösteriş için değil Allah rızası için yaptık. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Vefat eden büyüklerimize karşı vefamızı göstermek ve kabristanlarımızı temiz tutmak istedik" dedi.

Bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Gün, "Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim ülkemize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip etsin" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Gün, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Feke'de Mezarlık Temizliği Takdir Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:35:50. #7.13#
SON DAKİKA: Feke'de Mezarlık Temizliği Takdir Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.