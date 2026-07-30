Fethiye'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Fethiye\'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle zaman zaman yaşanan alevlenmelere ekipler anında müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan yürütülen yoğun çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına katıldı. Hava araçlarının peş peşe gerçekleştirdiği sortilerle yangının enerjisi önemli ölçüde düşürüldü. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ederken, bölgede etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle bazı noktalarda zaman zaman alevlenmeler yaşanıyor. Yangın sahasında görev yapan ekipler, bu noktalara hızlı şekilde müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Hava araçları da kritik bölgelere yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangını tamamen kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Fethiye, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Fethiye'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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