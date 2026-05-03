Fırtına sonrası vali, kaymakam ve belediye başkanı bölgede incelemede bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına sonrası Vali Hasan Şıldak, Kaymakam Mustafa Gürbüz ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, bölgede incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. İlçede aniden bastıran fırtına ve dolu yağışı, ev, iş yeri, araç ve ağaçlara zarar verdi. Fırtına ve dolu yağışının ardından ilçeye giden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, beraberindeki Kaymakam Mustafa Gürbüz ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ile incelemelerde bulundu.

Bozova ve Karaköprü ilçesinde de etkili olan fırtına ve dolu yağışı, fıstık ağaçlarına zarar verdi. Park halindeki bir otomobilin ise camları kırıldı. - ŞANLIURFA