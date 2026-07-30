Fotoğraf tutkunları Söke’de lavanta bahçesine akın edecek

Aydın Söke Belediyesi'nin Doğanbey'de hayata geçirdiği lavanta bahçesinde sona gelindi. Lavanta bahçesi, taglar, kalp figürleri, yeni oturma alanları ve üretici pazarıyla bölge yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Söke'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğanbey Mahallesi, yeni bir yaşam ve fotoğraf noktası kazanmaya hazırlanıyor. Söke Belediyesi tarafından Levent Tuncel Parkı'nda başlatılan lavanta bahçesi düzenlemesinde çalışmaların son aşamasına gelindi. Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda alana lavanta bitkilerinin dikimi gerçekleştirilirken, ziyaretçilerin ilgisini artıracak özel dokunuşlar da yapıldı. Lavanta bahçesine monte edilen dekoratif taglar ve kalp şeklindeki tüneller, özellikle fotoğraf tutkunları için dikkat çekici karelerin adresi olacak.

Mor renkleri ve mis kokusuyla Doğanbey'in doğal güzelliğine farklı bir atmosfer katacak lavanta bahçesinin, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği yeni bir alan olması hedefleniyor.

Doğanbey Mahallesi'nin doğal ve tarihi dokusuna yeni bir renk katacak proje tamamlandığında; lavanta kokuları, mor çiçekler, fotoğraf noktaları, dinlenme alanları ve üretici pazarıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak. Söke Belediye Başkanı. Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Söke'nin her noktasına hizmet götürüyoruz. Kentimizin turizm bölgesi, denize kıyısı olan noktası olan Doğanbey'deki bu alanı lavanta bahçesi düzenlemesi ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından yapmayı hedefliyoruz" dedi.