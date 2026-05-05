Ganos Dağları\'nda Karaca Görüntülenmesi

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda besin arayan 2 karaca, fotokapan tarafından görüntülendi.

Tekirdağ'ın doğal yaşam alanlarından biri olan Ganos Dağları'nda yaban hayatı bir kez daha kameralara yansıdı. Bölgeye yerleştirilen fotokapan kameraları, doğada nadir rastlanan anları kaydetmeye devam ediyor.

Son olarak, dağlık alanda yiyecek arayan 2 karaca görüntülendi. Görüntülerde karacaların sakin bir şekilde alanda dolaştığı ve besin aradığı anlar yer aldı. Doğal yaşamın korunmasına yönelik yapılan çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ