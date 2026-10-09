Gaziantep İslahiye\'de Doğa Koruma ekipleri yüzlerce kınalı kekliği doğaya bıraktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüzlerce kınalı keklik tarım zararlılarına karşı doğaya salındı.

İslahiye ilçesinde, tarım alanlarında zararlı popülasyonlarının doğal yollarla kontrol altına alınması ve biyolojik mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakılan kınalı kekliklerin tarım ürünlerine zarar veren süne, kene, çekirge ve çeşitli zararlı böceklerin popülasyonlarının baskılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayabilmesi ve su kaynaklarına erişiminin kolay olması dikkate alınarak belirlenen noktalarda gerçekleştirilen salımla, aynı zamanda kekliklerin nesillerinin devamlılığının desteklenmesi amaçlanıyor. Salımı gerçekleştirilen kekliklerin gelişim süreçleri ve yaşam alanları ekiplerce yakından takip edilecek. Mahalle muhtarları ve vatandaşların da kekliklerin korunması ve yaşam alanlarının sahiplenilmesi konusunda hassasiyet göstermeleri bekleniyor.

Yetkililer, doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, projeye katkı sunan kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.