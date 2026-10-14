Gaziantep\'te art arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağış trafiği aksattı

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağmurda art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Gaziantep'te gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kent merkezinde gece saatlerine doğru başlayan şimşek fırtınası geceyi adeta gündüze çevirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız etkili olan şimşek fırtınasına yoğun gök gürültüsü eşlik etti. Kısa sürede etkisini arttıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte gök gürültülü yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.