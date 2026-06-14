Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi'nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.

Bölge yoğun şekilde sinek istilası olduğumu öne süren vatandaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi. - GAZİANTEP