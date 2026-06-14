Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası - Son Dakika
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası

Gaziantep\'in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası
14.06.2026 09:09  Güncelleme: 09:11
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Vatandaşlar, yeterli ilaçlama yapılmadığı gerekçesiyle Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi. Binlerce sineğin duvarları kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal mahallelerinde sinek istilası yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla pek çok noktada üvez diye bilinen küçük sineklerin pek çok noktada yaşamı zorlaştırdığı belirtildi. Özellikle Yukarı Güneyse Mahallesi'nde yaşanan sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir evin duvarında binlerce sineğin yer alması dikkat çekti.

Bölge yoğun şekilde sinek istilası olduğumu öne süren vatandaşlar yeterli ilaçlamayı yapmayan Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sinek istilası - Son Dakika

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