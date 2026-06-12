Köse\'den Gediz çağrısı: "Gediz siyasi hesaplara kurban edilemez"

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin artık çevresel bir sorun olmaktan çıkıp tarımsal üretim ve halk sağlığını tehdit eden bir kriz haline geldiğini belirterek, "Gediz, Manisa Ovası'nın can damarıdır. Oy kaygısıyla sorunların üzeri örtülemez. Radikal kararlar alınmalı ve bu kararların arkasında kararlılıkla durulmalıdır" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Türkiye'nin en önemli tarım havzalarından biri olan Gediz Nehri'nde yıllardır devam eden kirliliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gediz'in yalnızca bir nehir değil, Manisa Ovası'nın yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Köse, nehrin karşı karşıya olduğu çevre felaketinin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Gediz Nehri'nin sanayi atıkları, evsel atıklar ve kontrolsüz deşarjlar nedeniyle her geçen gün daha fazla kirlendiğini ifade eden Köse, bu durumun tarımsal üretimi, yer altı sularını ve halk sağlığını doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Köse açıklamasında, "Gediz Nehri, Manisa Ovası'nın can damarıdır. Bu nehir sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de emanetidir. Ancak yıllardır konuşulan kirlilik sorunu çözülmek yerine büyüyor. Artık günü kurtaran açıklamalara değil, cesur ve radikal adımlara ihtiyaç var. Siyasi ikbal uğruna, oy devşirme kaygısıyla Gediz'in geleceğiyle oynanamaz" ifadelerini kullandı.

Çevre konusunda alınacak kararların siyasi hesaplardan bağımsız olması gerektiğine dikkat çeken Fatih Köse, ilgili kurumların ortak hareket ederek kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini kaydetti.

Gediz'in kurtarılmasının yalnızca çevrecilerin değil, çiftçilerin, sanayicilerin, yerel yönetimlerin ve tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Köse, "Bugün gereken adımlar atılmazsa yarın çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız. Gediz için radikal kararlar alınmalı ve bu kararların arkasında tavizsiz şekilde durulmalıdır. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin nehirdeki kirlilik oranlarının nerelerden kaynaklandığını tespiti için başlatılan çalışma olumlu bir adımdır ve bu çalışmaya merkezi yönetimin de destek vermesi gerekmektedir. Manisa'nın bereketi, tarımı ve geleceği Gediz'in sağlıklı akışına bağlıdır" dedi.

Köse, nehirdeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin artırılması, kirletici unsurlara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve havza genelinde sürdürülebilir çevre politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. - MANİSA