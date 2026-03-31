Geleceğe yeşil miras

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜSTİBAM) katkılarıyla Beyköy'de fidan dikme etkinliği ile okullar yeşillendirdi.

Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir yeşil kampüs ve toplum hedefi doğrultusunda yerel paydaşlarıyla iş birliğini sürdürüyor. "Geleceğin Gölgesini Bugün Dik" mottosuyla düzenlenen programda, belediyenin vizyonu ile Düzce Üniversitesi'nin yenilikçi üretim gücü ve çevre bilinci bir araya geldi. Etkinlik kapsamında toprakla buluşan fidanlar, Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) tarafından temin edilerek Beyköy Ortaokulu, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu ve Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu bahçelerine dikildi. DÜSTİBAM'ın bu desteği, üniversite birimlerinin yerel yönetimlerin çevre projelerindeki güçlü dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Okul bahçelerinde yeşil dönüşüm

Etkinlikte, DÜSÜYET üyesi öğrenciler, minik kardeşlerine fidan dikiminin püf noktalarını anlattı. Beyköy Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın, belediyenin bu anlamlı planlamasına paydaş olmanın, çocuklarda erken yaşta doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu ile birlikte bilinç oluşturulması açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Etkinliğin Ormancılık Haftası kapsamında gerçekleşmesinin altını çizen Akın, bu iş birliğinin Düzce Üniversitesi'nin "Yeşil Kampüs" vizyonunu bölgeye yayan en kıymetli yerel yönetim-üniversite buluşmalarından biri olduğunu vurguladı. - DÜZCE