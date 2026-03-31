Geleceğe yeşil miras

31.03.2026 13:26  Güncelleme: 13:27
Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜSTİBAM) katkılarıyla Beyköy'de fidan dikme etkinliği ile okullar yeşillendirdi.

Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir yeşil kampüs ve toplum hedefi doğrultusunda yerel paydaşlarıyla iş birliğini sürdürüyor. "Geleceğin Gölgesini Bugün Dik" mottosuyla düzenlenen programda, belediyenin vizyonu ile Düzce Üniversitesi'nin yenilikçi üretim gücü ve çevre bilinci bir araya geldi. Etkinlik kapsamında toprakla buluşan fidanlar, Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) tarafından temin edilerek Beyköy Ortaokulu, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu ve Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu bahçelerine dikildi. DÜSTİBAM'ın bu desteği, üniversite birimlerinin yerel yönetimlerin çevre projelerindeki güçlü dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Okul bahçelerinde yeşil dönüşüm

Etkinlikte, DÜSÜYET üyesi öğrenciler, minik kardeşlerine fidan dikiminin püf noktalarını anlattı. Beyköy Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın, belediyenin bu anlamlı planlamasına paydaş olmanın, çocuklarda erken yaşta doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu ile birlikte bilinç oluşturulması açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Etkinliğin Ormancılık Haftası kapsamında gerçekleşmesinin altını çizen Akın, bu iş birliğinin Düzce Üniversitesi'nin "Yeşil Kampüs" vizyonunu bölgeye yayan en kıymetli yerel yönetim-üniversite buluşmalarından biri olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
