Hakkari'de gergedan böceği görüntülendi - Son Dakika
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Hakkari'de gergedan böceği görüntülendi

Hakkari\'de gergedan böceği görüntülendi
21.07.2026 10:34  Güncelleme: 10:39
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Hakkari'de itfaiye binasının balkonunda görülen koruma altındaki gergedan böceği, uzmanlar tarafından Türkiye'de doğal olarak görüldüğü belirtildi. 90 bin dolara satıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve ticaretinin yasak olduğu vurgulandı.

Bir dönem 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtilen gergedan böceği Hakkari'de görüntülendi.

Koruma altında bulunan gergedan böceği, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının balkonunda görüldü. İtfaiye personeli, böceğe herhangi bir müdahalede bulunmadan doğal ortamına dönmesini bekledi. Kısa süre sonra gergedan böceği kendi kendine balkondan ayrılarak gözden kayboldu.

Uzmanlar, kendi ağırlığının yaklaşık 850 katını kaldırabilecek güce sahip olan gergedan böceğinin Türkiye'nin birçok ilinde doğal olarak görüldüğünü belirtiyor.

Geçmiş yıllarda böceğin 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialar büyük ilgi görmüş olsa da yetkililer bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Gergedan böceğinin ticaretinin yasak olduğu, doğadan toplanmasının ise biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ifade ediliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Türkiye, İtfaiye, Hakkari, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hakkari'de gergedan böceği görüntülendi - Son Dakika

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