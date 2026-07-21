Hakkari\'de gergedan böceği görüntülendi

Bir dönem 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtilen gergedan böceği Hakkari'de görüntülendi.

Koruma altında bulunan gergedan böceği, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasının balkonunda görüldü. İtfaiye personeli, böceğe herhangi bir müdahalede bulunmadan doğal ortamına dönmesini bekledi. Kısa süre sonra gergedan böceği kendi kendine balkondan ayrılarak gözden kayboldu.

Uzmanlar, kendi ağırlığının yaklaşık 850 katını kaldırabilecek güce sahip olan gergedan böceğinin Türkiye'nin birçok ilinde doğal olarak görüldüğünü belirtiyor.

Geçmiş yıllarda böceğin 90 bin dolara satıldığı yönündeki iddialar büyük ilgi görmüş olsa da yetkililer bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Gergedan böceğinin ticaretinin yasak olduğu, doğadan toplanmasının ise biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ifade ediliyor. - HAKKARİ