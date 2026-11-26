Aydın'ın Germencik ilçesinin en eski alışveriş noktalarından biri olan Camikebir Mahallesi'ndeki balık pazarında düzenleme çalışması yapılması planlanıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin tarihi alışveriş noktalarından biri olan Camikebir Mahallesi'ndeki balık pazarında yapılması planlanan alan düzenlemesi öncesinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık ve Fen İşleri Müdürü Mutlu Bilgeç ile birlikte alanda inceleme yapan Zencirci, pazarın daha düzenli ve steril bir görünüme kavuşturulacağını belirtti. İlçenin eski alışveriş noktalarından biri olan balık pazarında gerçekleştirilecek düzenlemeyle alanın daha temiz, düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.